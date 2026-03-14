Türk Hava Yolları'nın TC-LGN tescilli Airbus A350-900 uçağı, 2025 yılında 6 bin 232 saatin üzerindeki uçuş süresiyle dünyanın en fazla uçan yolcu uçağı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Turkish Airlines filosunda yer alan TC-LGN tescilli Airbus A350-900 tipi yolcu uçağı, 2025 yılına damga vuran bir rekora imza attı. Havacılık veri platformu AWIN tarafından paylaşılan verilere göre uçak, yıl boyunca 6 bin 232 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirerek dünyada en fazla uçuş saatine ulaşan yolcu uçağı oldu.

Rekorun arkasındaki önemli unsurlardan biri ise güçlü bakım planlaması. Turkish Technic tarafından yürütülen bakım ve operasyonel destek süreçlerinin, uçağın yüksek operasyon performansına katkı sağladığı belirtiliyor.

