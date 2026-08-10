Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan İlçesi Köprülü Mehmet Paşa ve Taşbaşı Mahallesi'nde 10 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa etti.

MALATYA (İGFA) - Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten Köprülü Mehmet Paşa Mahalle Muhtarı Mevlüt Çavuş, 'Mahallemiz ile kırsal bölgemizde bulunan Boyalı Küme Evleri'nde, 1980'li yıllarda döşenen içme suyu şebekesi ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arıza ve boru patlakları yaşanıyordu. Bu durum mahalle sakinleri olarak bizlere önemli sıkıntılar yaşatıyordu. Sorunun giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Başvurumuzun ardından MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgemizde çalışmalara başladı. Yapılan hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum' dedi.

İlçede yapılan çalışmalardan bahseden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise yatırımın en önemli ayaklarından birinin de Hekimhan ilçe merkezindeki içme suyu şebekesinin modernizasyonu oluşturduğunu söyledi.

Köprülü Mehmet Paşa ve Taşbaşı mahallelerinde tamamladığımız 10 bin metrelik içme suyu hattı çalışması ile yaklaşık 58 haneyi sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturduklarını anlatan Çeçen, 'Bu kapsamda Köprülü Mehmet Paşa Mahallemizin içme suyu dağıtım sistemini hidrolik açıdan tamamen revize ederek Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi altyapısına uygun hale getirdik. Yaptığımız hidrolik modelleme, zonlama ve vana optimizasyonu çalışmaları sonucunda Hekimhan ilçe merkezini 3 ayrı DMA, yani ölçülebilir alt bölgeye ayırdık. Bu sistem sayesinde her bölgenin su debisi ve basıncı 7 gün 24 saat anlık olarak takip edilebilecek. SCADA sistemi üzerinden elde edeceğimiz verilerle gizli su kaçaklarını ve arızaları çok daha erken tespit ederek kısa sürede müdahale edebileceğiz. Böylece hem içme suyu kayıp ve kaçak oranlarını azaltmayı hem de enerji verimliliğini artırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir bir içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.