Manisa Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ceyhun Okol, terzi esnafına üniforma dikimi ve tekstil alanında yeni iş imkânları sağlamak için iş insanlarıyla görüşmeler başlatarak üyelerine destek olmayı hedeflediklerini açıkladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ceyhun Okol, terzi esnafına yeni iş imkânları sağlamak için başlattığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ceyhun Okol, Manisa'daki terzi esnafına üniforma dikimi ve tekstil alanında yeni iş imkânları sağlanması konusunda önemli bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Manisa özel bir Tekstil ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında küçük esnafa destek verilmesinin hedeflendiğini ifade eden Başkan Ceyhun Okol, yapılacak çalışmalarla terzilerin üretim sürecine daha fazla dahil edilmesinin amaçlandığını söyledi. Manisa'nın tanınmış iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kentte tekstil sektörünü yapılcak bazı işleri Terzi esnafı yaparak terzi esnafına katkı sunulacak

Başkan Ceyhun Okol, tüm iş insanlarına da çağrıda bulundu.'İş insanlarımız görüşmelerimiz devam ediyor. Bir İş insanımızın işini aldık. tekstil ve terzilik alanında olan işleriniz için mutlaka Manisa Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile iletişime geçebilirsiniz' dedi.

Terzi esnafına sürekli iş imkânı sağlanması amacıyla üniforma dikimi ve promosyon tekstil ürünleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ceyhun Okol, bu kapsamda terzi ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren esnafların çalışmalara dahil edileceğini ifade etti. Okol, üniforma dikimi ve tekstil alanında iş almak isteyen terzi ve konfeksiyon esnafının Manisa Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na müracaat edebileceğini belirterek, amaçlarının hem esnafa destek olmak hem de Manisa tekstil sektörüne katkı sağlamak olduğunu kaydetti.