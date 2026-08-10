Konya'nın Karatay ilçesinde Selim Sultan Mahallesi'ne yeni konut müjdesi geldi. 350 daire ve 10 dükkândan oluşacak Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi için başvurular başladı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, yaklaşık 30 yıllık konut üretim tecrübesiyle geliştirdiği kooperatif modelini yeni projelerle sürdürüyor. Bu kapsamda Selim Sultan Mahallesi'nde hayata geçirilecek Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi ile güvenli, planlı ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Çancı Caddesi, Selim Sultan Caddesi ve İskender Caddeleri arasında kalan 31 bin 603 metrekarelik alan üzerinde yükselecek Selim Sultan Konakları'nın, bölgenin planlı gelişimine katkı sağlaması ve mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandırması amaçlanıyor.

Proje kapsamında modern şehircilik anlayışı doğrultusunda güvenli ve nitelikli konutların yanı sıra ticari alanlar da oluşturulacak. Böylece yeni yerleşim alanının yalnızca konut ihtiyacına değil, bölgedeki günlük yaşamın ihtiyaçlarına da cevap verecek.

350 DAİRE VE 10 DÜKKAN İNŞA EDİLECEK

Selim Sultan Konakları, toplam 30 bloktan oluşacak. Projede 350 daire ile 10 dükkân yer alacak. Farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanan projede üç farklı konut tipi bulunacak. Tip 1 olarak 136 metrekarelik 3+1, Tip 2 olarak 109 metrekarelik 2+1 ve Tip 3 olarak 88 metrekarelik 2+1 daireler inşa edilecek.

Projede 136 metrekarelik 3+1 daireler için başvuru ücreti 10 bin TL, peşinat 1 milyon TL ve aidat 60 bin TL olarak belirlendi. 109 metrekarelik 2+1 dairelerde başvuru ücreti 8 bin TL, peşinat 865 bin TL ve aidat 52 bin TL olacak. 88 metrekarelik 2+1 dairelerde ise başvuru ücreti 6 bin TL, peşinat 725 bin TL ve aidat 43 bin TL olarak uygulanacak.

Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi için üyelik ve ön başvurular 10 Ağustos - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Vatandaşlar başvurularını Yanıbaşımda Karatay mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.