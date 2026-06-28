Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun uzaydaki görevinde 5'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, uydunun Türkiye'nin haberleşme altyapısına sağladığı katkıya dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme uydularından TÜRKSAT 5A'nın uzaydaki görevinde 5'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında TÜRKSAT 5A ile Türkiye'nin uzaydaki varlığının güçlendirildiğini ve haberleşme altyapısının daha geniş kapsama alanı ile daha yüksek kapasiteye taşındığını belirtti.

'Beş yıldır uzaydaki köprümüz, haberleşmedeki gücümüz:' ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 5A'nın Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Uydunun hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Uraloğlu, 'TÜRKSAT 5A'nın uzay vatandaki 5. yılını gururla kutluyorum' dedi.

Hatırlanacağı gibi TÜRKSAT 5A, Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesini artırmak ve kapsama alanını genişletmek amacıyla uzaya gönderilen haberleşme uyduları arasında yer alıyor.