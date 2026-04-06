Doğanşehir ilçemizin gelişimi ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sürgü mahallemizde vatandaşlarımızın en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlayacak olan 'Merhum Ahmet Budak Taziye Evi' projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayırsever iş insanı Rıdvan Budak'ın destekleriyle hayata geçirilecek olan taziye evi, mahalle halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Bayram, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Sürgü mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan taziye evimizi, hayırsever iş insanımız Rıdvan Budak'ın katkılarıyla inşa edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren bu tür değerli projeler, hemşehrilerimizle aramızdaki gönül bağını da pekiştiriyor. Merhum Ahmet Budak adına inşa edilecek bu eserin, mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime, kültüre ve sosyal projelere destek veren tüm hayırseverlerimize ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.' diye konuştu.

Sürgü mahallemize kazandırılacak olan bu anlamlı eser, hem sosyal bir buluşma noktası hem de acıların paylaşılarak hafifletildiği bir huzur alanı olma özelliği taşıyacak.