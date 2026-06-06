Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan SanAtölye'de kursiyerlerin hazırladığı Yıl Sonu Sanat Sergisi, Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

ANKARA (İGFA) - Ebru, rölyef, ahşap boyama, karakalem ve seramik gibi farklı sanat dallarında kursiyerler tarafından hazırlanan yaklaşık 300 eser,yarına kadar Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden SanAtölye'de kursiyerler tarafından hazırlanan Yıl Sonu Sanat Sergisi, Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

SanAtölye üyeleri ve eğitmenlerin yıl boyunca hazırladığı yaklaşık 300 eserin yer aldığı sergi, ebru, rölyef, ahşap boyama, karakalem ve seramik gibi farklı sanat dallarından çalışmaları bir araya getiriyor. Sergi, yarına kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.