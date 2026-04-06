KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, mikroplastik kirliliğiyle mücadelede geliştirilen yeni yöntemlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünüsan, bitki bazlı içeriklerin çevre dostu bir alternatif olarak öne çıktığını ancak bu maddelerin insan vücudunda 'detoks' etkisi yarattığına dair iddiaların bilimsel temele dayanmadığını vurguladı.

Mikroplastiklerin su kaynaklarından gıdalara, hatta insan dokularına kadar ulaştığını belirten Ünüsan, bu sorunun küresel ölçekte ciddi bir çevre tehdidi haline geldiğini söyledi. ABD'de Tarleton State University bünyesinde yürütülen araştırmalara dikkat çeken Ünüsan, demirhindi, bamya ve çemen otu gibi bitkilerden elde edilen doğal polisakkaritlerin su arıtımında etkili olabileceğini ifade etti.

Bu bitkilerden elde edilen jel benzeri maddelerin mikroplastik parçacıklarını bir araya getirerek çökelmelerini kolaylaştırdığını aktaran Ünüsan, laboratuvar çalışmalarında yüksek oranda mikroplastik giderimi sağlandığını kaydetti. Ünüsan, söz konusu bileşiklerin toksik olmayan ve biyobozunur yapısıyla çevre dostu bir çözüm sunduğunu dile getirdi.

Ancak sosyal medyada yer alan bazı iddialara da dikkat çeken Ünüsan, bu bitkisel içeriklerin insan vücudundaki mikroplastikleri temizlediğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Ünüsan, 'Su arıtımında işe yarayan bir mekanizma, insan vücudunda aynı etkiyi göstermeyebilir' diyerek bu tür bilgilerin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Mikroplastiklerle mücadelede bireysel önlemlerin önemine de değinen Ünüsan, plastik kullanımının azaltılması, içme suyunun filtre edilmesi ve sıcak gıdaların plastikle temasının sınırlandırılması gibi basit adımların etkili olduğunu belirtti.