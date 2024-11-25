AFAD, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Malatya Doğanşehir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.20'de kaydedilen depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depreme yöenlik ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtiriken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, an itibariyle bölgede olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" mesajını verdi.