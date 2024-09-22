Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge ilçesini ziyaret ederek çeşitli ziyaretlerde bulunup muhtar ve esnaflarla bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ü ziyaret ederek başladığı programına, AK Parti Pütürgeİlçe Başkanı Bülent Karayılan’ı, MHP Pütürgeİlçe Başkanı Kürşat Ayaydın’ı ve esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerden sonra muhtarlarla istişare toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge’ye yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve MHP Pütürge İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ilçelerine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten, yaptıkları yatırımlardan ve hazırlanan projelerden dolayı teşekkür ettiler.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ekonomik sıkıntılardan dolayı yüklerinin ağır olduğunu belirterek, "Allah’ın izniyle bu yükün altından hep birlikte kalkacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün özellikle sizlerle bir araya gelmek, sizlerle birebir istişareler yapmak istedi. Pütürge’mizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için Büyükşehir Belediyemizle çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, gerekse de bizler elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge’ye her platformda sahip çıktıklarını söyledi. "Bizler şikayet mercisi değil çözüm mercisiyiz" diyen Başkan Er, "Sorunları ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur. Ekonomik sıkıntıların atlatılması ile birlikte inşallah önümüzdeki yıl hizmetlerimiz daha da artacaktır. İlgili Daire Başkanlarımız tarafından muhtarlarımızın talepleri alındı. Bu talepleri önemlerine ve aciliyet durumlarına göre tasnif edip hızlı bir planlama ile karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.