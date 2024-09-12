Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı’nda yaşlılara yönelik ‘Sağlık Taraması’ gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen sağlık taraması programında ilk olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı’ hakkında bilgilendirme yaptılar.

Düzenlenen program kapsamında Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan taramalara ilişkin genel bir bilgilendirmede bulunuldu. Bilgilendirmenin akabinde, uzman doktorlar tarafından Ulu Çınarların tansiyonlarına, şekerlerine bakılıp ağız ve diş sağlıkları kontrol edildi. Kanser tarama kitleri dağıtılan yaşlılara sağlıklı beslenme, diyet, sigarayı bırakma gibi konuları içeren bir sunum yapıldı.

“DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZE YARDIMCI OLMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Büyükşehir Belediyesinin Sosyal ve Kültürel Belediyecilik alanlarında da önemli hizmetler yaptığına vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Kadir Çelik, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, Sn. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Başkanlığında şehrimizi bir yandan fiziki olarak baştanbaşa yeniden inşa ederken, diğer taraftan toplumumuzun her kesimine yönelik birçok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçiriyoruz. Ulu Çınarlarımıza hizmet etmek ise bizim için büyük bir onurdur. Bir duanız, bir tebessümünüz, bir teşekkürünüz bütün yorgunluğumuzu alıyor ve bizleri çok ciddi anlamda motive ediyor. Bugün Vefa Konağımızda Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, birtakım sağlık tarama testleri yapıyor. Ayrıca Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüz de son zamanlarda yoğunlaşan internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yaptılar. Gerek Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğümüze gerekse de Emniyet Müdürlüğümüze bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor, hepinize sağlık ve afiyet dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Yaklaşık 200 vatandaşın katıldığı sağlık taraması programında 3 diş hekimi, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sigara bıraktırma uzmanı ve 4 emniyet mensubu görev aldı.