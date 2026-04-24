MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 10 milyon TL maliyetle 6.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ile 100 ton kapasiteli içme suyu deposu tamamlandı.

Yaylacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ali Fikri Konukçu, projenin bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Konukçu, 'Yaklaşık 6,5 kilometrelik içme suyu hattı ve 100 tonluk su deposuyla Yaylacık Mahalle'ye hayırlı olmasını diledi.

Mahallede yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yaylacık Mahalle Muhtarı Evren Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, çalışmaların mahalle için büyük önem taşıdığını vurguladı. Avcı: 'Bizi yeniden suya kavuşturan bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeyi ilk gündeme getirdiğimde birçok kişi başarıya ulaşacağına inanmıyor, hatta benimle dalga geçenler oluyordu. Ancak MASKİ ve Büyükşehir Belediyemizin destekleri sayesinde proje hayata geçirildi ve mahallemizde büyük bir memnuniyet oluşturdu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, her zaman yanımızda olan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.

Çalışmalarla ilişkin bilgi veren İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Çağlar Boyraz ise, projede 6,5 kilometrelik isale hattını tamamladıklarını söyledi.

Projeyi 100 tonluk içme suyu deposu ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Boyraz, öncelikle hat güzergâhının yolunu açtık ve yapım sürecinde oldukça zorlu bir coğrafyada çalıştıklarını belirterek, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etti.