İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla 'Maltepe İlçesi Muhtarlar Toplantısı' düzenlendi. Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen. Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, muhtarlar, belediye birim müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilçede yürütülen ve planlanan projeler değerlendirilerek mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, muhtarların yerel yönetimin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, mahallelerden gelen geri bildirimlerin belediye çalışmalarında yol gösterici olduğunu ifade etti. Köymen, 'Maltepe'miz için kalıcı çözümler üretmek ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.