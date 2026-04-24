Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği 'Bi Dünya Eğlence' etkinlikleri, çocukların neşesi ve kahkahalarıyla ikinci gününde devam ediyor. Çocukların yüzündeki mutluluk, 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'Bi Dünya Eğlence Şenlikleri' ile Milli İrade Meydanı'nda tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocukların hem eğlenip hem öğrendiği yarışmalar oluyor. 'Aileler Yarışıyor' bilgi yarışmasında aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşayan ziyaretçiler, 'Başımın Üstünde Yerin Var' kitap taşıma oyunu ile eğlence doyuyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR AYNI HEYECANDA BULUŞTU

Alana koşarak, sevinç içinde gelen 23 Nisan çocukları, meydanda aileleriyle güzel anılar biriktirme fırsatı yakalıyor. Ailelerin de aktif olarak katıldığı etkinliklerde, çocuklar rekabetin heyecanını yaşarken aileleri de keyifli dakikalar geçiriyor. Bu yarışmalardan biri olan 'Aileler Yarışıyor' gün boyu aynı coşku ve neşeyle devam ediyor.

MİLLİ İRADE'Yİ ÇOCUKLARIN NEŞESİ RENKLENDİRDİ

Geleceğin ışığı, yarının umudu ve bizlerin neşesi olan çocuklarımız, etkinliklere katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren İzmit Milli İrade Meydanı'na geliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan atölyeler, etkinlikler ve yarışmalar gün boyu keyifle devam ediyor. Çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirmesi için özel olarak tasarlanan etkinlik alanı, Pazar günü 11.00-19.00 saatlerine kadar minik misafirlerini ağırlamaya devam edecek.