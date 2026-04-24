Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş ilçesinde 7 mahalleye hitap eden güzergahı beton yol konforu ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atarak ulaşım konforunu artıran Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Gedikli, Ketendere, Çukurköy, Çavdar, Ceyhanlı, Meyvalı ve Külekcili grup yolunda bulunan 1.6 km'lik güzergahta beton çalışması gerçekleştirildi.

7 mahalleye hitap eden güzergahın yıllardır kanayan yara olduğunu ve bu yolun şimdi konfor ile buluşturulduğunu söyleyen mahalle sakinleri çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

MUHTAR BOLATLI'DAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Ceyhanlı Mahallesi Muhtarı Cafer Bolatlı ise 'Yıllardır özlemle beklediğimiz yol konfora kavuştu. Bizlerin her zaman yanında olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 ilçede ulaşım konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına devam edecek.