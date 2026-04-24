KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Konya Çocuk Kitap Günleri' tüm coşkusuyla sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, minik okurlar gün boyunca süren imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu vakit geçiriyor.

Yaklaşık 60 yazarın katıldığı programda çocuklar, sevdikleri yazarlarla birebir tanışma fırsatı bulurken, kitapların dünyasını daha yakından keşfediyor.

BAŞKAN ALTAY TÜM ÇOCUKLARI KİTAPLARLA BULUŞMAYA DAVET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' sloganıyla düzenledikleri etkinliğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, tüm çocukları hayal dünyalarını genişletmek ve kitapların eşsiz dünyasıyla tanışmak için aileleriyle birlikte Konya Çocuk Kitap Günleri'ne davet etti. Başkan Altay, 'Kitaplar, en değerli hazinelerimizdir ve Konya Çocuk Kitap Günleri, o hazineleri keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Tüm çocuklarımızı salonlarımızı doldurmaya, yazarlarla buluşmaya ve kitap sevgisini birlikte büyütmeye bekliyorum' dedi.

Konya merkezinin yanı sıra ilçelerde yaşayan öğrenciler de Çocuk Kitap Günleri coşkusuna ortak olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteğiyle merkez dışındaki 28 ilçeden çok sayıda öğrenci otobüslerle etkinlik alanına getiriliyor. Böylece daha fazla çocuğun bu kültürel etkinlikten faydalanması sağlanıyor.

Velileri ve öğretmenleriyle 'Çocuk Kitap Günleri'ne katılan minikler de burada çok eğlendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU BİR PROGRAM

24 Nisan Cuma günü; Fadimana Yetiş Meşe - Yunus Meşe, Atilla Yaramış, Birgül Yangın Aslanoğlu - Hatice Salar Ünal, Hüseyin Kocabıyık, Şirinler Müzikali, H. Salih Zengin, Fatma Biçer, Bilal Sami Gökdemir, Üzeyir Gündüz, Saniye Bencik Kangal etkinliklere misafir olacak.

25 Nisan Cumartesi günü; Halime Doğru, Ayşegül Yoncacı, Ahmet Melih Karaoğuz, Abdullah Harmancı, Hatice Kübra Kısa, Erkan Aksoy, Ayşegül Sözendağ, Fatma Şeref Polat, Sevimli Dostlar Müzikali, Halk Oyunları, Gökhan Akçiçek, Yusuf Duru, Paldır Güldür Show çocuklarla bir araya gelecek.

Son gün olan 26 Nisan Pazar günü ise; Maşa ile Koca Ayı, Feride Sönmez, Salih Sedat Ersöz, Yıldıray Lise, Mustafa Özçelik, Elif Eken, Elif Yüceer, Zekeriya Efiloğlu, Abdulkerim Temizcan Tuğba Coşkuner, Burak Sezen (Burak Abi İle Çocuk Şarkıları) etkinlikleri çocuklarla buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, çocukları kitaplarla, yazarlarla, atölyelerle ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle buluşturan '2. Konya Çocuk Kitap Günleri', Selçuklu Kongre Merkezi'nde 26 Nisan tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.