İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü bahar temizlik çalışmalarını bu kez Çınar Mahallesi'nde yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de baharın gelişiyle birlikte hız kazanan temizlik çalışmaları, Çınar Mahallesi'nde geniş çaplı bir uygulamayla devam etti.

Belediye ekipleri, mahallede daha sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla gün boyu sahada aktif rol aldı. Modern temizlik araçlarıyla yapılan süpürme işlemlerinin ardından ekipler, çevrede biriken atıkları titizlikle topladı.

Yıkama araçları ile de yol ve kaldırımlar detaylı şekilde temizlendi. Mahalle genelinde yapılan uygulamalar sayesinde hem görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı hem de sağlıklı bir çevre oluşturuldu.

Temizlik çalışmaları belirlenen plan çerçevesinde tüm mahallelerde kesintisiz şekilde devam edecek.