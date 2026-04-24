Konya'da Karatay Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi, yaklaşık 1,5 yıl süren yoğun eğitim sürecinin ardından akreditasyon sertifikasını alarak yurt içi ve yurt dışında görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Karatay Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Konya İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitim programlarını ve akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak resmen akredite edildi.

Afet ve acil durumlara daha etkin müdahale amacıyla kurulan ekip, uzmanlar eşliğinde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Eğitimlerde afet ve yangın müdahalesi, arama-kurtarma teknikleri ve temel iple erişim konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendi. Gerçek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlarla enkazda arama, kazazedeye ulaşma ve güvenli tahliye gibi hayati beceriler pekiştirildi.

61 kişiden oluşan ekip, teknik eğitimlerin yanı sıra psikolojik dayanıklılık konusunda da destek aldı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi ile KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Afet Psikolojisi Uygulamalı Eğitimi' verildi. Programda afet anında ortaya çıkan psikolojik tepkiler, kriz iletişimi, kazazedelerle sağlıklı iletişim ve stres yönetimi gibi konular ele alındı.

81 İL VE YURT DIŞINDA GÖREV YAPABİLECEK

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ekip, AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavını da başarıyla geçerek görev yapma yetkisi kazandı. Alınan akreditasyon sayesinde Karatay Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında profesyonel olarak görev yapabilecek yetkiye sahip oldu.