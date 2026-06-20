Zabıta, yönetmeliğe aykırı camlarına siyah film yaptıran dolmuşlara ceza yağdırdı.

Giresun Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde güvenliği artırmak ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren dolmuşlara yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle araç camlarında yönetmeliğe aykırı şekilde film bulunan dolmuşlar mercek altına alındı. Ekipler, yapılan kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine gerekli uyarılarda bulundu.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Yetkililer, yolcu güvenliğinin sağlanması ve denetimlerin daha etkin yürütülebilmesi için dolmuşların dışarıdan bakıldığında iç kısmının görülebilecek durumda olması gerektiğini hatırlattı.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların hem yolcuların güvenliğini artırmayı hem de toplu taşıma hizmetlerinde şeffaflığı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli, kurallara uygun ve kaliteli toplu taşıma hizmeti alabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, toplu taşıma esnafının yönetmelik hükümlerine uymasının hem yolcu memnuniyeti hem de şehir içi ulaşım düzeni açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.