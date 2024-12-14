LÖSEV’de , her yıl olduğu gibi bu yıl da lösemili çocuklar ve aileleri için yeni yıl heyecanı başladı. LSV Dükkan ürünleri, yeni yıl dilekleri iyileşmek olan tüm çocuklara umut oluyor.ANKARA (İGFA) - Hem şıklığıyla göz dolduran hem de lösemili çocukların iyileşmesine katkı sağlayan LÖSEV hediyeleri, yeni yılın anlamını bir kez daha pekiştiriyor.



LÖSEV’in “Annemin de Yüzü Gülüyor” projesiyle, Rehabilitasyon ve Uğraş Atölyelerinde anneler tarafından üretilen el emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir lösemili çocukların tedavisinde kullanılırken, proje aynı zamanda üretim yapan anneler için de istihdam sağlıyor.

"LSV Dükkan" markasıyla satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir ise vakfa kayıtlı lösemi ve kanser mücadelecisi çocukların tedavi masrafları ve sosyal ihtiyaçları için kullanılıyor.



Bu yıl da anneler tarafından yılbaşına özel olarak hazırlanan yılbaşı sepetleri, her yaş ve kesime hitap eden çeşitleriyle dikkat çekiyor.