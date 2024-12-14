Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediye ile Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi”nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. Özel gecede İnegöl’ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler yeniden İnegöl’de buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Kent Konseyi iş birliği ile ilk kez 2014 yılında başlattığı “İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi” 8’nci kez düzenlendi.

Her yıl Aralık ayında yapılan bu anlamlı program, yine şehrin tarihini yaşatan İnegöl Kent Müzesi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da adeta bir nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, İnegöl’de iz bırakmış 19 isim ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan çalışmalar ortaya koyan 19 İnegöllü, gecenin anısına plaketlerle onure edildi.

İNEGÖL’ÜN 19 ÖZEL DEĞERİ

Programda birçok alanda ilçemiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalara imza atan İnegöllüler ile İnegöl’de iz bırakan isimler yer aldı.

O isimler şöyle sıralandı: Burhan Alıcı (Siyasetçi, meslek önderi, usta), Doç. Çağatay Başarır (Akademisyen, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı), Fazilet Sönmez Aydın (2011 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı LYS Yabancı Dil Sınavı Dil-1 Puan Türünde Türkiye Birincisi), Fikret Yavuz (Profesyonel futbolcu), Hasan Yörenç (Koro Şefi, müzik öğretmeni), İbrahim Uz (Meslek önderi, iş insanı), Dr. İhsan Refik Kurtlar (İnegöl Devlet Hastanesinde görevini sürdürüyor), İlknur Akıncı (Fotoğraf sanatçısı, ressam), Mehmet Kurşunoğlu (Gazete işletmecisi, matbaa ustası), Metin Anıl (İnegöl Ticaret Sanayi Odası Eski Başkanı, İnegölspor Eski Başkanı, iş adamı), Prof. Dr. Musa Şahin (Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde çalışmalarını sürdürmektedir), Niyazi Özbil (Cemiyet insanı, siyasetçi), Osman Gümüş (Uzun mesafe koşucusu, milli atlet, atletizm ve yüzme milli hakem, bisiklet bölge hakemi, İnegöl İlçe Spor Eski Müdürü), Sabit Demirtaş (Milli Eğitim Müdürü), Songül Yılmaz (Roman yazarı, psikolojik danışman), Turgut Gümüş, (Yazar, edebiyat öğretmeni), Turhan Neşe (Siyasetçi, cemiyet insanı), Turgut Kavaklı (Doktor, cemiyet insanı), Yavuz Bayram (Arama kurtarma gönüllüsü, cemiyet insanı).

“YILDA 3 PROGRAM YAPSAK, VEFA BORCUMUZU ÖDEMEMİZ GEREKEN İNSANLAR BİTMEZ”

İnegöl Kent Müzesinde başlayan İnegöllülere Vefa ve Hatırlama gecesinin açılışında, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli gecenin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Başkan Temelli Kent Konseyinde yaklaşık 2 buçuk ay önce yapılan genel kurul ile göreve geldiğini hatırlatarak; “İlk organizasyonumuz Vefa Gecesi oldu. Şehrimize değer katmış büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin böylesine anlamlı bir organizasyonla anılması için bizden önce 7 kez düzenlenen Vefa Gecesinin 8’incisini gerçekleştiriyoruz. İnegöl deyince gerçekten heyecanlandığımız, kimimizin doğduğu, kimimizin doğmasa da büyüdüğü, eş aldığı, aş yediği, her sokağında hatıraların olduğu, arkadaşlık ve dostlukların yaşandığı güzel bir şehir. Bu akşam gönül isterdi ki çok daha fazla isimle buluşalım. Ancak önceki yıllardan itibaren peyder pey vefa gösterilmiş dostlarımıza 15-20 tane bir gecede ödül verilebiliyor. Aslında bunu senede 2-3 defa yapsak, vefa borcumuzu ödememiz gereken insanlar bitmez. Ancak bizler her yıl geleneksel olarak aksatmadan bu organizasyonumuzu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Temelli, İnegöl Kent Konseyi'nin şehirde bir hemşerilik bilinci oluşturmak, bir aidiyet duygusu oluşturma adına çok önemli görev üstlendiğini kaydetti.

ANILAR GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Daha sonra İnegöl Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger sahneye gelerek misafirlere yönelik bir konuşma yaptı. Vefanın önemine değinen Dülger, “Vefa deyince kelimeler boğazımızda düğümlenebiliyor. Hatırlamak, hatırlanmak, geçmişte yaşananları gençlerimizi aktarabilmek çok güzel bir duygu. Yaklaşık bir saat boyunca bu akşam ödül takdim edilecek büyüklerimizle bir arada bulunduk, o süre içerisinde bile konuştuğumuz anılar üzerine saatlerce konuşulabilecek hatıralarımız oluştu. Bunların gelecek nesillere aktarılması adına da bu gecenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu akşam Kent Konseyi ile birlikte 8’incisini düzenliyoruz. Nice yıllara inşallah diyorum. Bu akşam buraya gelerek bizleri onurlandıran değerli misafirlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında gecenin onur konuğu olan siyasetçi, cemiyet insanı, kanaat önderi, sporcu, doktor, sanatçı, akademisyen, STK temsilcisi ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, İnegöl’de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl’e hizmet etmiş 19 isim tek tek sahneye çağırılarak plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. 19 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma da yaptılar. Burada adeta İnegöl’ün hatıraları da canlanmış oldu.