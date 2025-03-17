LÖSEV, Türkiye’nin dört bir yanındaki lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin kanser hastalarına, doğal, sağlıklı ürünlerle dolu LÖSEV Gıda Paketleri ulaştırıyor.“Önce Çocuklar İyileşsin” diyerek, binlerce gönüllü ve bağışçının destekleri ile gönderilecek gıda paketleri ile Ramazan Ayı boyunca binlerce ailenin sofraları şenlenecek.BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Türkiye genelinde sayıları 100 bini aşkın, Vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hasta ve ailelerine, tamamen ücretsiz olarak sürdürdüğü tedavi, eğitim, konaklama hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik destekler, ayni ve nakdi yardımlarla tam 26 yıldır var gücüyle çalışıyor ve ailelerin tüm ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sağlıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Önce Çocuklar İyileşsin” diyerek, binlerce gönüllü, bağışçı ve iyileşmiş gençlerin destekleri ile kaliteli, doğal ve sağlıklı ürünlerle dolu LÖSEV Gıda Paketleri hazırlanıyor. Türkiye geneli binlerce lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların evlerine kadar ulaştırılıyor. LÖSEV, Bursa’ da iyiliksever, emeğine sahip çıkan gönüllüleri ile Bursa Matlı Stadyumu’ nda“Önce Çocuklar İyileşsin” diyerek gönderilecek gıda paketlerini hazırladı.

LÖSEV “Önce Çocuklar İyileşsin” diyerek, binlerce gönüllü, bağışçı ve iyileşmiş gençlerin destekleri ile kaliteli, doğal ve sağlıklı ürünlerle dolu LÖSEV Gıda Paketleri hazırlanıyor, Türkiye geneli binlerce lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların evlerine kadar ulaştırılıyor. LÖSEV Ramazan Ayı süresince ulaştırdığı Gıda Paketlerinin yanı sıra Vakfa kayıtlı yüzlerce çocuk ve yetişkin lösemi ve kanser hastasının evlerini ziyaret ediyor, sıcak, soğuk, uzak, yakın demeden Türkiye’nin her köşesine giderek, onları kucaklıyor, her türlü ihtiyaçlarına kalıcı çözümler yaratıyor, LÖSEV’in daima yanlarında olduğunu hissettiriyor.

LÖSEV Bursa İl İrtibat Ofisi tarafından Bursaspor Timsah Arena Stadyumu’ ndadüzenşenen Koli Koli Mutluluk çalışmasında dayanışmanın en güzel anlarını kaydetti. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’ den katılım sağlayan yüzlerce gönüllü Koli Koli Mutluluk çalışmasıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe LÖSEV İncileri, FAYDA gönüllüleri, Fedakar Babaları veLÖSEV’e kayıtlı gönüllüler, umut dolu yardım kolilerini el birliğiyle hazırladı.

Fitre, Fidye ve Zekâtlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin

Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye ve zekât bağışlarıyla lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara LÖSEV Gıda Paketleri ve nakdi yardımlar ulaştırılıyor.

Türkiye’nin en güvenilen ve çalışkan Vakfı olan LÖSEV ile bağışların her kuruşunun ve her lokmasının yerini bulduğu, paylaşmanın ve dayanışmanın daha da önem kazandığı Mübarek Ramazan ayında,ihtiyacı olan Lösemili Çocuklar ile Yetişkin Kanser hastalarına iletilmek üzere, siz de doğal ve sağlıklı markaların ürünleri ile hazırlanmış LÖSEV GIDA PAKETLERİNİ seçebilir, sipariş verebilir, hastalarımızın yüzlerindeki gülümsemeye ortak olabilirsiniz.

Ramazan ayında Türkiye’deki tüm banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak, LÖSEV güvencesinde telefon üzerinden, nakit ya da kredi kartınız ile Vakıf Merkezimiz ya da İl İrtibat Ofislerimize uğrayarak elden, tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp kısa SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı bilgiye 0312 447 06 60 numaralı telefondan ya dahttps://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.