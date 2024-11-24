ANKARA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde sayıları 100 bini aşan kayıtlı hasta ve ailelerine, 26 yıldır olduğu gibi tamamen ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra maddi-manevi desteklerini iletmeye devam ediyor. Keyifli etkinliklerle toplum için anlamlı ve özel günleri kutlarken, gönüllüleri ile de bir araya geliyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, her sene olduğu gibi bu sene de Öğretmenler Günü kapsamında; vakfın çalışmalarına büyük destek sağlayan gönüllü öğretmenlerine özel çeşitli etkinlikler düzenledi.

Türkiye genelinde on binlerce gönüllü öğretmeni bulunan LÖSEV, bu anlamlı günde onlara teşekkür etmek amacıyla oratoryo gösterisi ve sergi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda LÖSEV, öğretmen gönüllülerinin katılımıyla bir oratoryo gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, öğretmenlerin toplumsal rolünü vurgulamak ve gönüllü öğretmenlerin fedakarlıklarını takdir etmek amacıyla organize edildi. Etkinlik Ata’ya ve öğretmenlere olan minnettarlığı simgeleyen anlamlı bir kutlama oldu.

Düzenlenen törene katılım sağlayan 91 yaşındaki Öğretmen Nesimi Atakan: "Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde liseyi okudum. Diplomamı aldığım dönem , babam vefat etti. Ben de kendi köyüme öğretmen olarak atanarak meslek hayatıma başladım ve kardeşlerime baktım. Ülkenin birçok noktasındaki köy okullarında yıllarca eğitim verdim. Bu esnada üniversiteyi bitirdim ve akademisyen olarak şehirlerde ders vermeye başladım. Bizim dönemimizde alim olmak sadece bilgileri aktarmak değil, öğrencilere örnek bir duruş sergileyerek onlara uygulama yaptırmak, güzel ahlak ve davranışı öğreterek hem ailelerine hem de topluma dokunmaktı. Bu sebeple, LÖSEV’in Atatürk ilke ve inkılaplarının yolunda; Köy Enstitüleri gibi sağlık, eğitim, tarım barındıran bütünsel bakış açısına hem gönül verdim hem de bağışçısı oldum. Bununla iftihar duyuyorum ve bu törende olmaktan çok mutluyum." dedi.