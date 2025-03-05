BURSA (İGFA) - İlk olarak Mart ayında kurulacak olan İyilikler Çarşısı, İstanbul’da başlayacak vemerkez ofislerin bulunduğu 8 ilde devam edecek. İstanbul’dan sonraki durakları ise Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Adana, Eskişehir ve Kayseri olacak.

LÖSEVLösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde sayıları 100 Bini aşan kayıtlı hasta ve ailelerine, 26 yıldır olduğu gibi tamamen ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra maddi-manevi desteğini de vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren LÖSEV, İyilikler Çarşısı projesini de yeniden hayata geçiriyor.

Proje kapsamında kurulacak çarşıda, LÖSEV’e kayıtlı hastalar ve aileleri, vakfa kayıtlı diğer ihtiyaç sahibi ailelerle birlikte; oyuncaktan gıdaya, zücaciyeden tekstile kadar günlük ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılayabilecek.LÖSEV tarafından tamamen sembolik olarak hazırlanan LÖSEV para kuponlarıyla gerçekleştirilecek alışverişlerde aileler çekilişle; tatil, beyaz eşya ve teknoloji ürünleri gibi çeşitli ödüller de kazanma şansı yakalayacaklar.

İlk ayağı 8-9 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan İyilikler Çarşısı, LÖSEV Ailelerine kapılarını açacak. İhtiyaç sahibi ailelerinbu keyifli deneyimi yaşamasının ardından bağışlar tırlara yüklenip bir sonraki rota olan Antalya’ya devam edecek.

ALIŞVERİŞİN ÖTESİNDE BİR DAYANIŞMA BULUŞMASI

İyilikler Çarşısı yalnızca bir alışveriş deneyimi değil, aynı zamanda bir dayanışma buluşması olarak da tasarlandı. Alanda, vakfa kayıtlı hastalar ile ailelerine manevi destek sağlanırken; müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen alışveriş deneyimişenlik havasında geçecek. Ayrıca, alandaki animasyon gösterileri ve çeşitli etkinlik stantlarıyla birlikte çocuklar keyifli vakit geçirebilecek.

TOPLUMDA POZİTİF ETKİ YARATMAK İÇİN DESTEK ÇAĞRISI!

LÖSEV, İyilikler Çarşısı’na katkı sağlamak isteyenleri projeye destek vermeye çağırıyor. Vakıf, projeye katkı vermek isteyen resmî ve özel tüm kurum, kuruluş, firma ve iş insanlarına şu mesajı iletiyor: “İyilikler Çarşısı, büyük bir sosyal sorumluluk ve duyarlılık hareketidir. Yalnızca lösemili çocuklar ve kanser hastalarına verilen sembolik LÖSEV parasıyla alışveriş yapılabilecek bu çarşıya; ürün ve hizmetleriyle katkı sağlayacak tüm işletmeler; stantlarıyla görünürlük kazanırken, toplumsal ihtiyaçlara ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma fırsatına sahip olacaklar. İyilikler Çarşımıza siz de destek verin ve bir çocuğumuzun hayatına bir gün de siz katın.