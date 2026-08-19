Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip illeri arasında yer alan Trabzon'da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Akçaabat, Köprübaşı, Araklı ve Düzköy ilçelerinde yaklaşık 13 kilometrelik yolu kuru betonla kapladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 22 bin kilometreye ulaşan toplam yol ağıyla Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip illeri arasında üst sıralarda yer alan şehirde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçelerdeki kırsal yollarda kuru beton serim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesi Harmantepe Şehitliği yolunda 6 kilometrelik kuru beton serimi tamamlanırken, kalan yaklaşık 700 metrelik bölümde çalışmalar sürüyor.

İLÇELERDE YOĞUN ÇALIŞMA

Akçaabat ilçesi Meşeli Mahallesi ile Hıdırnebi Yaylası güzergahında da 5 bin 700 metrelik kuru beton serim çalışması tamamlandı. Yolbaşı Mahallesi'nde ise 350 metrelik yolda kuru beton serimi gerçekleştirildi.

Düzköy ilçesinde Honefter Yaylası ve Beypınarı Yaylası yolunda da kuru beton serim çalışmalarına başlandı. Toplam 3 bin 200 metre olarak planlanan yolun 400 metrelik ilk bölümünün yapımı tamamlandı. Araklı ilçesi Erikli Mahallesi'nde ise iki parça halinde toplam 750 metrelik yol kuru betonla kaplandı.

TÜM EKİPLER SAHADA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin geniş ve zorlu coğrafyasında vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla kuru beton uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Trabzon'un her noktasına ulaşan yol ağımızı daha güvenli, dayanıklı ve konforlu hale getirmek için ekiplerimiz sahada. İlçelerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını önceliklendirerek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' denildi.