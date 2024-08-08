Kanserle savaşan ve tedavisi tamamlanmış minik kahramanlar yeni yaşlarını LÖSEV Ailesi ile birlikte kutladı. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı çocukların katıldığı doğum günü partisi İstanbul Levent İrtibat Ofisinde gerçekleşti. Doğum günü partisinde çocuklar dans edip şarkılar söyledi. Birbirinden eğlenceli atölye çalışmalarına katıldı ve oyunlar oynadı.

İSTANBUL (İGFA) - Kanseri yenmek için mücadele eden minik kahramanlar yeni yaşlarını kahkahalarla karşıladı. Çocuklar doğum günü pastasını da hep birlikte kesti. Kendileri için hazırlanan hediyeler ve palyaçoların verdiği balonlarla mutlu oldular.

Kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanser tanısı almış çocuklara ve ailelerine tedavi sürecinde destek olan LÖSEV, hastanelerde tedavileri devam ettiği için doğum günlerini kutlayamayan çocuklarla bir araya geldi. Her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile gerçekleşen doğum günü kutlamalarının bu ay ki destekçisi İstanbul Manifaturacılar Çarşısı oldu. Coşkulu ve eğlenceli partiden çocuklar yüzlerinde gülücüklerle ayrıldılar. Bir günlüğüne de olsa hastane odalarındaki kötü anılarını unutmayı başardılar. Anne babalar ise çocukların yüzündeki mutlulukla mutlu oldular.