Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Çalışmalar tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak olan Başiskele Su Sporları Merkezinde tamamlanma oranı %70’e ulaştı. Amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan spor tesislerinin de yapımına devam ediyor. Kocaeli’nin denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesis olan su sporları merkezinin yapımı sürüyor. Yeniköy sahilindeki Başiskele Su Sporları Merkezi’nde ilerleme oranı %70.

İMALATLAR DEVAM EDİYOR

Başiskele Su Sporları Merkezi yapım işi kapsamında ekipler cephe sandviç panellerin imalatları tamamlamak üzere. Prefabrik içerisinde seramik imalatları ile elektrik ve mekanik işlemler devam ediyor. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılıyor. Sporcuların eğitim antrenman ve antreman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor.