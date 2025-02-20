Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet ihracatı hedefi belirlendi. Bakanlık, 2025 yılında 48 milyar dolar olarak öngördüğü hedefi, 2028 yılında 78 milyar dolar olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı olarak, lojistik ve taşımacılık sektörünün dış ticaretimizin gelişiminde oynadığı önemli rol, mal ihracatına etkisi ve döviz kazandırıcı faaliyetleri düşünüldüğünde gerçekleştirilecek yol haritasında önemli etken oluyor. Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunu ileriye taşımak için ulaştırma ve lojistik sektörlerinde yatırımları kararlılıkla artırmaya devam ediyor.

Lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay almakta ve dünyada 11. sırada yer alarak, hem hizmet ihracatı lokomotifi, hem de dış ticareti en önemli bileşeni olarak konumlandığı kaydedildi. Hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan sektörün, payını her yıl daha da artırması hedeflenmekte olup, 2024 yılında 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı rakamının 38,9 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ulaştırma ve lojistik sektöründe toplam 21 marka Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalanmakta olup, bunlardan 9 marka Markalaşma programı kapsamında 12 marka ise TURQUALITY programı kapsamında desteklenmektedir. Gerçekleştirilen destekler göz önünde bulundurulduğunda, en yüksek ödeme lojistik ve taşımacılık sektörüne yapıldığı ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı olarak, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin, ülkenin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024 yılında 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatının 2025 yılında 48 milyar dolara, 2028 yılında ise 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Bu hedeflere ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edileceğinin altı çizildi.

