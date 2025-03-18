Edirne Keşan'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sude Gülfidan'dan 5 gündür haber alınamıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Lisesi öğrencisi Sude Gülfidan (17), 13 Mart 2025 Perşembe günü okula gitmek için yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. 5 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız için ailesi ve polis Keşan’da geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aile, kızlarını gören ya da yerini bilenlerden polise ihbarda bulunmalarını istedi.

KEŞAN’DA KAYIP LİSE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR

Keşan Lisesi öğrencisi Sude Gülfidan, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Kız Öğrenci Pansiyonu’nda kalıyordu. 13 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde okula gitmek için yurttan ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailesi, Sude’nin kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtiğini ve büyük endişe duyduklarını belirterek, Keşan’daki sokakları tek tek dolaşarak kızlarını arıyor.

POLİS VE AİLESİ SEFERBER OLDU

Sude’nin kaybolmasıyla birlikte ailesi, sık sık okul, yurt ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek bilgi almaya çalışıyor. Ancak yapılan araştırmalara rağmen henüz genç kızın izine rastlanamadı.

AİLEDEN ÇAĞRI: "GÖRENLER LÜTFEN POLİSE BİLDİRSİN"

Sude Gülfidan’ın ailesi, kızlarını gören, yerini bilen veya herhangi bir bilgiye sahip olanların ivedilikle polise ihbarda bulunmasını istedi.

Kaybolan genç kızla ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda yetkililerden bilgi alınabileceği belirtildi.