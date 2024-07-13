Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenecek YKS Yaz Okulu’nda kayıtlar başlıyor. Kayıtlar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden oluşturulabilecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yaz Okulu kayıtları başlıyor.

Sayıları merkezde 5, ilçelerde 4 olmak üzere toplamda 9 olan Lise Medeniyet Akademileri’nde, YKS Yaz Okulu kapsamında yoğunlaştırılmış ders programına göre eğitim alacak öğrenciler, TYT ve AYT gruplarıyla formel derslerin yanı sıra kendilerini geliştirebilmeleri için etkinliklerden de yararlanacak.

LİMA YKS Yaz Okulu için kayıtlar 16-29 Temmuz tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden oluşturulabilecek.

19 Ağustos’ta başlayacak YKS Yaz Okulu’na 12. Sınıf öğrencileri ve 20 yaşından gün almamış mezun gençler kayıt olabilecek.