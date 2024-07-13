Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenecek YKS Yaz Okulu’nda kayıtlar başlıyor. Kayıtlar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden oluşturulabilecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yaz Okulu kayıtları başlıyor.

Sayıları merkezde 5, ilçelerde 4 olmak üzere toplamda 9 olan Lise Medeniyet Akademileri’nde, YKS Yaz Okulu kapsamında yoğunlaştırılmış ders programına göre eğitim alacak öğrenciler, TYT ve AYT gruplarıyla formel derslerin yanı sıra kendilerini geliştirebilmeleri için etkinliklerden de yararlanacak.

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LİMA YKS Yaz Okulu için kayıtlar 16-29 Temmuz tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden oluşturulabilecek.

19 Ağustos’ta başlayacak YKS Yaz Okulu’na 12. Sınıf öğrencileri ve 20 yaşından gün almamış mezun gençler kayıt olabilecek.

Kaynak: igf