Tofaş Basketbol Takımı, ligde 20. hafta karşılaşmasında Bursaspor Yörsan ile karşı karşıya geliyor. 8 Mart Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 20. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Bursaspor Yörsan ile kozlarını paylaşacak. Yeşil Beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak Bursa derbisi öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı 14 galibiyet-5 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alırken; Bursaspor ise 8 galibiyet-11 mağlubiyet ile 8. Sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçında sahasında Semt77 Yalovaspor’u mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, hafta içinde deplasmanda oynadığı FIBA Europe Cup çeyrek final karşılaşmasında Surne Bilbao Basket’e 84-72 kaybetmişti. Bursaspor Yörsan ise geçen hafta deplasmanda Türk Telekom’u 76-93 mağlup ederek ligde 6 maç sonra kazanmıştı.

8 Mart Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak 20. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Bein Sports 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut Öztürk hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım arasında oynanan ligin ilk yarısındaki mücadeleyi TOFAŞ Basketbol Takımı 94-71’lik skorla kazanmıştı.

TOFAŞ, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 16 Mart’ta sahasında Darüşşafaka Lassa ile yapacak. Mavi Yeşilliler 12 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de ise FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Surne Bilbao Basket’i bu kez sahasında ağırlayacak.