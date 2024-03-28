Yaratıcı Liderlik Zirvesi ve Creative Young Entrepreneur (CYE TÜRKİYE) Programı, girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, yaratıcı potansiyelleri ortaya çıkarmayı hedefliyor. JCI Türkiye ve JCI İzmir organizasyonuyla “Push The Limits” mottosuyla gerçekleştirilecek olan zirve, 26-28 Nisan tarihleri arasında Palm Wings Ephesus Resort& Hotel’ de gerçekleşecek. Etkinlik, dünya çapında tanınmış girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Ayrıca yarışmanın finalisti Avrupa’ da da yarışma fırsatı bulurken, galip gelme durumunda dünya genelinde Türkiye’yi temsil edecek.

Zirve, yaratıcı liderlik kavramını sınırları zorlayarak ve içsel potansiyeli keşfederek ele alacak. Katılımcılar, ilham verici konuşmalar, paneller, eğitimler ve söyleşilerle liderlik becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

YARATICILIĞIN GÜCÜYLE YOLCULUK HİKAYELERİ

Zirvenin ilk gününden itibaren iş bağlantılarıyla başlarken, açılış konuşmaları ve yaratıcılık üzerine yapılan konuşmalarla devam edecek. Uluslararası konuşmacı yazar Jay Johnson, yaratıcı zihinleri yönlendirmeye odaklanacak konuşmalar başlığı altında bilgilendirmelerde bulunacak. Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yemek Sepeti Kurucusu Nevzat Aydın, TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Münteha Adalı eşliğinde yaratıcı liderlik ve kadınların sınırları zorlayan dönüşümü üzerine söyleşilerle devam edecek programda, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve Seri Girişimci ve fütürist Alphan Manas, küresel şirketlerin yaratıcı liderlik perspektifini de katılımcılarla paylaşacak.

Nöron Eğitim Merkezi Kurucusu ve eğitmen Mustafa Bayındır ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Erdem Erem de geleceğin dünyasında yaratıcı girişimciliği ele alacak. CYE TÜRKİYE yarışması ve jüri değerlendirmesinin ardından gala ile devam edecek program, Psikolog Ferhat Aydın’ın konuşmacılığında sıra dışı kariyer ve kariyer oluşturma üzerine yapılan bir konuşma ile son bulacak.

Zirve, yaratıcı liderlik üzerine gerçekleştirilen panellerin yanı sıra sosyal ve eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Sihirbaz Ahmet Küçükdoğan, sınırları zorlayan bir sihirbazlık gösterisi ile izleyicilere büyülü anlar yaşatacak. Sahne, DJ performansı ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

Katılımcılar, dünyaca ünlü konuşmacılar ile networking yapma şansı yakalayıp yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulurken, son gün ise Efes Antik Kent Gezisi ile başlayacak ve katılımcılar tarihin izinde yaratıcı liderlikle buluşacak.

GENÇ LİDERLERİN DÜNYA ARENASINDA YÜKSELİŞİ: CYE TÜRKİYE PROGRAMI

CYE TÜRKİYE Programı ise genç girişimci liderlere motivasyon sağlamayı amaçlayarak, girişimcilik alanında destek sunuyor. Program, uluslararası bir platformda genç girişimcileri tanıtmak ve desteklemek amacıyla organize ediliyor. Başvuruları 1 Mart 2024 tarihinde başlayan yarışmanın finali,27 Nisan’da gerçekleşecek. CYE TÜRKİYE Programı, genç Türk girişimcilerini global arenaya taşımayı hedefliyor ve başarıya ulaşan girişimlerin "unicorn" bir başarıya dönüşmesini amaçlıyor. Program, girişimcilere eğitimler, yatırımcı ve danışman ağına erişim, ulusal hızlandırıcı programlarına kabul fırsatı gibi birçok avantaj sunuyor. Bu bağlamda girişim sunumları yapılacak ve finale kalan dört yarışmacı; zirveye katılanlar ve yatırımcılar önünde rekabet ederek önemli bir deneyim yaşayacaklar.Jürinin değerlendirme yapacağı kriterler arasında;işin pazara olacak etkisi, iş fikrindeki yaratıcılık, ⁠işin yurtdışında büyüme potansiyeli ve sunumun etkileyiciliği yer alıyor. Bu haliyle yarışma, sadece finalistlerin değil, aynı zamanda izleyenlerin de ilham alacağı bir tecrübeye dönüşecek.