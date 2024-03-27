Ana Sigorta, sermayesini Yönetim Kurulu kararı ile 800 milyon TL'ye yükseltiyor. Şirket, sektördeki konumunu güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bu stratejik hamleyle finansal kapasitesini ve operasyonel etkinliğini artırmayı planlıyor.

Ana Sigorta Genel Müdürü Kantürk Öztürk, “Sermaye artırımı ile sürdürülebilir büyüme, sigortalılarımız ve bütün paydaşlarımıza yönelik memnuniyet taahhütlerimizi daha da güçlendirecek bir adım atıyoruz. Sermaye artırımı, şirketimizin sürdürülebilir finansal sağlamlığına ve büyümesine katkı sağlayacak” dedi.

Sermaye artırımı, alınacak yasal onaylar ve Genel Kurul’un onayının ardından hayata geçirilecek.