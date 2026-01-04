Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükşehir'de maçın en skoreri, 23 sayıyla Egemen Usta oldu. Bu sonuçla Büyükşehir Basketbol, sezonun ikinci yarısına da 'lider' imzasını atarak başladı.

Üçüncü çeyrekle birlikte vites yükselten Büyükşehir, savunma sertliği ve hücum çeşitliliğiyle farkı açtı. Son bölümde rakibinin direncini tamamen kıran yeşil-siyahlılar, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı: 75-96.

Büyükşehir Basketbol mücadeleye Mert İlhan, Melih Kurtay, Egemen Usta, Can Koç ve Berke Baran Akçam ilk beşiyle başladı. Hızlı hücumlarla tempoyu ele geçiren ekip, ilk çeyreği 16-22 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren lider, devre arasına da 35-38 üstün girdi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde yoluna namağlup lider devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, ikinci yarının açılışında İstanbul'da adeta resital sundu. Deplasmanda Güngören Doruk'u 75-96 mağlup eden yeşil-siyahlılar, yenilmezlik serisini 11 maça taşıdı.

