Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak amacıyla düzenlediği spor kursları, 2025 yılında rekor düzeyde ilgi gördü.

DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlerin hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sunmak ve sosyalleşmelerini desteklemek hedefiyle hayata geçirilen kurslar, büyük bir katılımla tamamlandı. Bu kapsamda, farklı ilgi alanlarına ve yaş gruplarına hitap eden 24 farklı spor branşında açılan spor kurslarına 137 bin 778 kursiyer kayıt yaptırdı. Atletizmden yüzmeye, basketboldan pilatese, futboldan yogaya kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitimler sayesinde binlerce Denizlili, spor yapma imkanına ücretsiz olarak erişti.



Spor şehri Denizli



Özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat sunan spor kursları, katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlarken, disiplin, takım ruhu ve özgüven gibi kazanımları da beraberinde getirdi. Yetişkinler ve ileri yaş grupları için düzenlenen branşlar ise sağlıklı ve aktif bir yaşamın kapılarını araladı.



'Sağlıklı bir kent kültürünü birlikte inşa edeceğiz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, spor kurslarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, sporu hayatın merkezine alan bir kent anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, 'Amacımız, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizi sporla buluşturmak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için sporu hayatın doğal bir parçası haline getiren projeleri hayata geçirmeye ve bu alandaki desteklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sporla iç içe, hareketli ve sağlıklı bir kent kültürünü birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.