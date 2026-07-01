İzmir Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Güngör Dilmen Tiyatro Günleri', 6 günde sahnelenen 11 gösterimin ardından muhteşem bir finalle sona erdi.

İZMİR (İGFA) - Amatör grupların ve çocuk oyunlarının yoğun ilgi gördüğü etkinlikte, usta yazarın kişisel eşyaları ve Kuzguncuk'taki çalışma odasının mizanseni sanatseverlerle buluştu.

Vefa dolu organizasyonun kapanışında, Yıldız Kenter Sahnesi'nin önündeki fuaye alanına resmi törenle 'Güngör Dilmen Fuaye Alanı' adı verilerek Türk tiyatrosunun iki dev ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi.

Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yerleşkesi'nde düzenlenen ve Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Güngör Dilmen'in anısını yaşatan 1. Güngör Dilmen Tiyatro Günleri tamamlandı.

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu büyük kültür sanat buluşması, amatör tiyatrocular ile İzmirli sanatseverleri bir araya getirerek 6 gün boyunca sanat dolu anlara sahne oldu.

6 günlük yoğun maraton boyunca belediye tiyatro toplulukları, STK'lar ve amatör gruplar toplam 11 başarılı gösterime imza attı. Gündüz seanslarında sahnelenen çocuk oyunları minik izleyicilerden büyük ilgi görürken, akşam seanslarındaki yetişkin oyunlarında ise salonlar tamamen doldu.

YILDIZ KENTER VE GÜNGÖR DİLMEN İSİMLERİ BORNOVA'DA BULUŞTU

Etkinlik süresince giriş kat fuaye alanında açılan Güngör Dilmen fotoğraf sergisi, usta yazarın kişisel eşyaları ve oyun materyalleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sanatçının Kuzguncuk'taki çalışma odasını canlandıran özel oda mizanseni ise misafirleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Tiyatro Günleri'nin final gününde çok anlamlı bir vefa örneği sergilendi. Yerleşke içinde yer alan Yıldız Kenter Sahnesi'nin önündeki fuaye alanına, düzenlenen törenle resmi olarak 'Güngör Dilmen Fuaye Alanı' adı verildi.

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı ünlü Ben Anadolu oyununun başrolünü yıllarca Yıldız Kenter oynamıştı. Anadolu'nun dört bir yanından derneklerin buluştuğu STK yerleşkesinde, bu iki dev sanatçının ismi manevi bir buluşmayla sonsuzluğa taşındı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BU DEĞERLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ'

Açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, usta yazarın Kuzguncuk'tan yükselen sesini Bornova'da yankılatmaktan gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Güngör Dilmen, Kuzguncuk'un o tarihi atmosferinde İstanbul'u izleyerek, Anadolu'nun mitolojik zenginliğini, kültürünü ve mücadelesini kağıda dökerek bu topraklara çok büyük bir hizmet sunmuştur. Biz de onun adını bu alana vererek ölümsüzleştirmek adına bir adım attık. Toplumların en büyük kazancı nitelikli insanlar yetiştirmektir, ancak bundan daha önemlisi o değerleri gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çocuklarımızın bu yaşta GüngörDilmen'i,onun eserlerini öğrenmesi ve fikir sahibi olması onlara yapabileceğimiz en büyük güzelliktir. Nice Güngör Dilmenler yetiştirmek ümidiyle emek veren herkese teşekkür ediyorum.'

AİLE ADINA DUYGUSAL TEŞEKKÜR: 'ONUN EVİ EVREN DEĞİŞTİRMEK GİBİYDİ'

Usta yazarın ailesi adına söz alan eski milli basketbolcu Devran Tanaçan, büyük dayısı Güngör Dilmen ile olan çocukluk anılarını paylaşarak Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti:

'Usta yazar Güngör Dilmen, anneannemin kardeşi olan arkeolog Güngör Dilmen ile evliydi. İkisinin de adı soyadı aynı olduğu için ailede onları 'erkek Güngör ve kız Güngör' diye lakaplandırmıştık. Çocukken Kuzguncuk'taki üç katlı evlerine gitmek benim için evren değiştirmek gibiydi; o eski kitap kokusunu ve boğaz manzaralı odadaki daktilo seslerini hala unutamıyorum. Kendini sonraki nesilleri eğitmeye adamıştı. 12 Eylül sonrası Anadolu Üniversitesi'ndeki görevine son verilince Müjdat Gezen ile öğrenciler yetiştirmeye devam etti. Kadın aktörlerin büyük bir savunucusuydu ve ünlü eseri Kurban da gerçek bir hayat hikayesinden yazılmıştı. Vefatından sonra hak ettiği değerin tam verilmediğini düşünüyordum. Bu nedenle bu şahane tiyatro haftasını düzenleyen ve fuaye alanına adını veren Bornova Belediye Başkanı Sayın Ömer Eşki'ye ve tüm ekibe ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.'