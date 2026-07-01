Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Şenliği, Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde mahalle muhtarları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Fatma Başkan, 4. Lavanta Şenliği'nde yaptığı konuşmada 23 bin lavanta fidesiyle başlayan projenin bugün geleneksel bir şenliğe dönüştüğünü belirterek, 'Bu bahçe hepimizin, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı

Şenlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Bugün burada, doğanın bizlere sunduğu en zarif renklerin arasında; lavantanın huzur veren kokusunda, toprağın bereketinde, emeğin güzelliğinde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Biz bu bahçenin ilk fidelerini toprakla buluştururken, aslında büyük bir hayal kurmuştuk. İzmit'te insanların nefes alacağı, fotoğraf çektireceği, ailesiyle güzel vakit geçireceği, doğayla iç içe huzurlu bir alan oluşturmak istemiştik. 2019 yılında yaklaşık 6 bin metrekarelik alana 23 bin lavanta fidesi diktik. O gün toprağa bıraktığımız küçücük fideler, bugün göz alabildiğine uzanan mor bir güzelliğe dönüştü.

'ÜRETİM VAR'

Şimdi burada, geleneksel hale getirdiğimiz 4. hasat şenliğimizde bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Bizim için tarımsal üretim, toprağa ekilen bir tohumdan ibaret değil. Bu işin içinde emek var, dayanışma var, üretim var, sosyal belediyecilik var. İzmit Belediyesi olarak kentimizin boş duran arazilerini üretime kazandırıyor, bereketi halkımızla buluşturuyoruz. Bugün Karaabdülbaki ve Durhasan'da lavanta bahçemiz; Durhasan'da salçalık domates, meyve ve sezonluk sebze bahçelerimiz; Emirhan'da aronya bahçemiz; Süleymaniye'de dut bahçemiz ve ipek böceği yetiştirme tesisimiz; Çayırköy'de çilek bahçemiz, sebze seralarımız ve kornişon bahçemiz; Kozluca'da nohut tarlamız bulunuyor.

'ÜRÜNLERİMİZİ YEMEKLERDE KULLANIYORUZ'

Bunun yanında ayçiçeği, arpa ve buğday ekili alanlarımızla birlikte Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz yaklaşık 160 dönümlük alanda üretim yapıyor. 100 metrekarelik istiridye mantarı üretim tesisimiz de bu çalışmalarımızın önemli parçalarından biri. Ürettiğimiz ürünler; Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, aşevimize, Gülümse Kafelerimize, Kent Lokantalarımıza ve uygun görülen noktalarda halkımıza ulaştırılıyor. Yani bu topraklarda yetişen her ürün, yine bu kentin insanına dönüyor. Geçtiğimiz yıl 350 litre ayçiçeği yağını aşevimize kazandırdık. Bu sene ise bunun 2 katını hedefliyoruz. İlaçsız ürettiğimiz ürünleri yaptığımız yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz.

'LAVANTANIN KOKUSUNU İÇİNİZE ÇEKİN'

Yakında et çiftliğimizi kuruyoruz. Artık yemeklerimize de bildiğimiz, yetiştirdiğimiz etleri kullanacağız. Bu yılın ilk 6 ayında 4 bin 700 kilogram mantar üretimi gerçekleştirdik. Bu ürünlerin bir bölümünü Gülümse Kafelerimizde uygun fiyatlarla halkımızın beğenisine sunduk. Çilek bahçemizde yetişen çilekler de Gülümse Kafelerimizde vatandaşlarımızla buluştu. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Doğru planlama, emek ve kararlılıkla belediyecilik; yol yapmak, bina yapmak kadar üretmek, paylaşmak ve dayanışmayı büyütmektir. Lavanta şenliğimizin bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kapanca Sokak Festivalini çok seven yerel esnaflarımız burada satış stantları açarak size hizmet veriyor. Kendilerine çok teşekkür ederim. Şimdi bu güzel akşamda burada bol bol fotoğraf çekilin, lavantanın kokusunu içinize çekin, bu güzel anın tadını çıkarın. Bu bahçe hepimizin' dedi.