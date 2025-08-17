Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren “Kütüphanem Kocaeli”, personelinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Program, kütüphane çalışanlarının yalnızca mesleki yeterliliğini değil; kültürel, sanatsal ve entelektüel donanımını da artırmayı hedefliyor.

OKURLARLA İLETİŞİM GÜÇLENİYOR

Eğitim programı kapsamında; yaratıcı yazarlık, sosyal medya yönetimi, bibliyoterapi, okur mentörlüğü, sinema, masal anlatıcılığı, eğitim koçluğu, drama, şiir ve P4C (çocuklar için felsefe) gibi birçok alanda uzman isimlerden eğitimler veriliyor. Eğitim programının ilk etabında sinema, yaratıcı yazarlık ve masal anlatıcılığı derslerine başlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitimler sayesinde kütüphane personelinin, okurlarla kurdukları iletişimi güçlendirmeleri, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik etkinlik içerikleri üretmeleri ve kültürel hizmetlerde daha etkin rol almaları amaçlanıyor.

BİRÇOK ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR

Eğitimler; yaratıcı yazarlık alanında Kadir Daniş, sosyal medya yönetimi alanında Esmanur Küçükismailoğlu Aydın, bibliyoterapi ve eğitim koçluğu alanlarında Nurdan Erden, okur mentörlüğü alanında Tugay Kaban, sinema alanında Ömer Dişbudak, drama alanında Ömer Berber, şiir alanında Zeynep Arkan ve hem P4C hem de masal anlatıcılığı alanlarında Ayşe Taçar tarafından yürütülüyor.

TOPLUMA DAHA ETKİLİ KATKI SAĞLANIYOR

Kütüphanem Kocaeli, bu programla birlikte yalnızca nitelikli bir kütüphane hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak topluma daha etkili katkı sağlamalarını da hedefliyor. Eğitim sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Yaratıcı Yazarlık Eğitmeni Kadir Daniş, programının etkisini şu sözlerle ifade etti; “Kocaeli’nde Kütüphaneci arkadaşlarla “Yaratıcı Metinler” hakkında konuşmak, yazı kabiliyetimizi keşfetmek, kalemimizi işletmek için toplandık. Bir öyküyü, bir romanı, bir hikayeyi yapan unsurların neler olduğunu inceledik. Kendimiz de çeşitli denemeler yaptık. Ben kendi adıma katılımcıları meraklı, heyecanlı ve interaktif buldum. Hepsi var olsunlar. Umarım bu programdan sonra yaratıcı metinlerle daha yakın ilişkileri olur” İfadelerini kullandı.

İÇERİĞİ DOYURUCU, KATILIMI KEYİFLİ

Eğitim programına katılan personelden Perihan Durmuş ise eğitimlerin kişisel gelişimine olan katkısını şu şekilde dile getirdi; “İçeriği doyurucu, katılımı keyifli, farklı açılardan besleyici eğitimler aldık. Alanında uzman eğitimcilerden meslek sahamıza pratik olarak kullanabileceğimiz bilgiler edindik. Bu eğitimlerin meslek pratiği yanında kişisel gelişimimize de katkı sağladığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ GENİŞLİYOR

Kütüphanem Kocaeli, uygulamaya koyduğu bu vizyoner eğitim programıyla personelinin yalnızca mesleki yeterliliğini değil; aynı zamanda kültürel, sanatsal ve entelektüel donanımını da artırarak kentteki kütüphane hizmetlerini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.