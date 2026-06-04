Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Nâzım Hikmet'i ölümünün 63'üncü yıl dönümünde andı. Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nâzım Hikmet'in her koşulda umudu ve mücadeleyi aşılayan evrensel bir değer olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Nâzım Hikmet Ran'ın ölümünün 63'nci yıl dönümünde Beşevler Mahallesi'ndeki Nâzım Hikmet Çınarlığı'nda anma programı düzenledi.

Anma etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, Nâzım Hikmet'in herkesin hayatına dokunmuş bir yazar olduğunu söyledi. Nâzım Hikmet'in mücadeleci bir ruha sahip olduğunu anlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Hayatının önemli bir kısmını hapiste geçirmiş, bir kısmını da sürgünde geçirmiş bir şair olarak hiçbir zaman kendisiyle ilgili bir isyanını ben okumadım. Hep hasretini, mücadeleyi öne çıkarmış bir şair. Her zaman nerede olursa olsun, hep umutlu olmayı, mücadeleci olmayı öne çıkarmış bir şair' dedi.

'BURSA CEZAEVİ MÜZE OLABİLİRDİ'

Nâzım Hikmet'in Bursa cezaevinde yatmış olmasının ayrıca bir anlamı olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Şehirler aslında hikayeleriyle markalaşır, değerleriyle markalaşır ve biz Bursa Cezaevi'ni koruyamadık doğrusu. Orhan Kemal, İbrahim Balaban, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin buralarda yatmış. Hem kültürel miras açısından hem de somut olmayan kültürel mirası açısından çok kıymetli bir yerimiz olmasına rağmen cezaevini koruyamadık ne yazık ki. Oysaki bugün orası bir müze olsaydı ben inanıyorum ki her gün binlerce insan başka şehirlerden gelip Nâzım'ın yattığı yeri görmek isterdi. Ama ne yazık ki o elimizden alındı' dedi.

'İYİ BİR GÖZLEMCİYDİ'

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nâzım Hikmet'in Bursa ile anılmış şair ve yazar olduğunu söyledi. Yazarın Bursa'dan birçok eseri olduğunu belirten Aydın, 'Nâzım, uluslararası anlamda da çok önemli bir şair. Çok iyi de bir gözlemci. Ülkeyi samimi bir şekilde anlayan, anlatan, bir yandan eleştirel bakan birisi. Kendi asrının hakkını vermiş bir isim' dedi.

'ŞİİRLERİ, MISRALARI YAŞIYOR'

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise, Nâzım Hikmet'in umudun ve mücadelenin şairi olduğunu söyleyerek, 'Emeğin şairi Hasan Hüseyin Korkmazgil, 'Haziran'da ölmek zor' demişti. 3 Haziran 1963'te kaybettik ustayı ama o günden beri hala onun şiirleri, mısraları yaşıyor. İnsanların hayatlarında yaşıyor ve aşkta yaşıyor. O yüzden Nâzım Hikmet yaşadıkça, umudumuz yaşadıkça, mücadelemiz yaşadıkça, özgür yarınlara hep ulaşma umudumuz var' dedi.

Konuşmaların ardından Halil İbrahim Özcan'ın moderatörlüğünde; Şafak Baba Pala ve Güney Özkılınç'ın anlatımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Halil İbrahim Özcan konuşmasında, Nâzım Hikmet'in evrensel bir şair olduğunu vurguladı.

Güney Özkılınç ise Nâzım Hikmet'in toplumsal etkisi ile dönüştürücü rolü olduğunu ve halk tarafından sahiplenildiğini söyledi. Nâzım Hikmet'in hayatından kısa anekdotlar anlatan Özkılınç, resim yaparken kullandığı bazı gereçleri bulduklarını ve Bursa Kent Müzesi'ne kazandırıldığını söyledi.

Şafak Baba Pala ise yazarın Bursa ile ilgili yazdığı şiirler ve metinler üzerinden konuşarak, Nâzım Hikmet'in Bursa ile olan bağını anlattı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları da Nâzım Hikmet'in şiirlerini seslendirirken, B&B Celo Duo grubu da müzik dinletisi sundu.