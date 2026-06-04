Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Tonya Büyük Mahalle'nin 25 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahalle'de hayata geçirilen içme suyu şebeke inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

15,3 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında mahallede modern içme suyu şebekesi oluşturulurken, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar da yenileniyor.

Proje çerçevesinde farklı çaplarda toplam 25 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşenerek bölgenin su iletim kapasitesi artırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Büyük Mahalle'nin içme suyu altyapısı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek.

Bu yatırımla özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliği risklerinin önüne geçilmesi, şebeke kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara daha kaliteli içme suyu hizmeti sunulması amaçlanıyor.

KALICI ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceğini şekillendiren en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, 'Şehrimizin dört bir yanında olduğu gibi Tonya ilçemizde de altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen içme suyu hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek öncelikli hedefimizdir.

Büyük Mahallemizde yürüttüğümüz bu önemli yatırım sayesinde bölgemizin içme suyu altyapısını daha güçlü ve daha modern hale getiriyoruz. İnsanımızın yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Altyapı görünmeyen ancak şehirlerin en kritik hizmet alanıdır. Bu anlayışla TİSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla ilçelerimizde ihtiyaç duyulan tüm yatırımları planlı bir şekilde sürdürüyoruz' dedi.