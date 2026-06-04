Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Bir Atık Çok Şey Değiştirir' Atık Toplama Yarışması sona erdi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen törende dereceye giren okullar ödüllendirilirken, yarışma kapsamında 47 bin 392 kilogramdan fazla atık geri dönüşüme kazandırıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Karatay İnsani Değerler Eğitimi Projesi (KAİDE) İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen yarışma, Karatay'daki resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilincini artırmak, öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak ve atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

47 BİN KİLOGRAMDAN FAZLA ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

16 Mart - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler geri dönüştürülebilir atık, elektronik atık ve bitkisel atık yağ topladı. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından toplanan toplam 47 bin 392 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılarak çevrenin korunmasına önemli katkı sağlandı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen ödül törenine; Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasin Emre Harman, AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Uğur Şakraker, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

DERECEYE GİREN OKULLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yarışmada öğrenci başına atık puanı sıralamasında ilkokullar kategorisinde Halil Bahçeci İlkokulu birinci, İpekler Mahallesi İlkokulu ikinci, Mehmetçik İlkokulu ise üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde ise Ovakavağı İmam Hatip Ortaokulu birinciliği elde ederken, İsmil Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

Toplam atık toplama puanı sıralamasında ise Halil Bahçeci İlkokulu birinci, Mehmetçik İlkokulu ikinci oldu.

KILCA: ÇEVREYİ KORUMAK GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR

Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreyi korumanın sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çocuklara bırakılacak en değerli miraslardan birinin temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre olduğunu belirten Kılca, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarının bu noktada büyük önem taşıdığını ifade etti.

'1 Atık Çok Şey Değiştirir 3' yarışmasının çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğunu dile getiren Kılca, öğrencilerin yarışma sürecinde yalnızca atık toplamadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün önemi ve çevreye duyarlılık konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

'KARATAY'DA SIFIR ATIK BİLİNCİ GÜÇLÜ'

Karatay Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık çalışmalarını yılın her günü sürdürdüklerini kaydeden Kılca, 5 Haziran 2022 tarihinde hayata geçirilen 'Atığın Sıfır Noktası' projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 668 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Bu çalışmalar sayesinde 20 bin 151 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 11 milyon 400 bin liranın üzerinde ekonomik katkı sağlandığını ifade eden Kılca; ayrıca milyonlarca litre petrol, enerji ve su tasarrufu elde edildiğini, sera gazı salımının ve su kirliliğinin azaltılmasına katkı sunulduğunu söyledi.

Hasan Kılca, 'Bazen küçük gibi görünen bir atık, büyük değişimlerin başlangıcı olabiliyor. Bugün burada ödüllendirdiğimiz öğrencilerimizin ortaya koyduğu gayret de bunun en güzel örneğidir. Çevreyi koruma sorumluluğu yalnızca kurumların değil, toplumun tamamının ortak görevidir. Karatay'da bu bilincin her geçen gün güçlenmesi bizleri mutlu ediyor.' dedi.

'HER ÖĞRENCİMİZ BİZİM GÖZÜMÜZDE KAZANANDIR'

Başkan Kılca, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin çevreye karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olduklarını gösterdiğini belirterek, 'Dereceye giren okullarımızı tebrik ediyorum. Çevre için emek veren, geri dönüşüme katkı sunan her öğrencimiz bizim gözümüzde kazanan olmuştur.' ifadelerini kullandı.

KAYACILAR: ÇOCUKLARIMIZIN ÇEVRE BİLİNCİNE KATKI SUNDUK

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise konuşmasında çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. İnsanların sahip oldukları nimetlere sadece sözle değil, onları doğru kullanarak ve israf etmeden de şükretmeleri gerektiğini ifade eden Kayacılar, çevrenin korunmasının ve kaynakların bilinçli tüketilmesinin bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Yarışmanın öğrencilere çevre bilinci kazandırma açısından önemli katkılar sunduğunu belirten Kayacılar, 'Bu etkinlik sahip olduğumuz nimetlerin değerini bilmeyi, çevremize karşı duyarlı olmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. Projeye katkı sunan Karatay Belediyemize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

KORU: ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRMAK EN TEMEL HEDEFİMİZ

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, geri dönüşüm farkındalığının artırılmasına katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Koru, çevre duyarlılığının artırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Atıkların doğru yönetilmediğinde çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Koru, yerel yönetimler olarak daha temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ahmet Murat Koru, çevrenin korunması konusunda gençlerin üstlendiği rolün son derece değerli olduğunu belirterek, 'Sizlerin ortaya koyduğu her çalışma ve oluşturduğu her farkındalık, geleceğin Konya'sının şekillenmesine katkı sağlıyor. Bugün çevremizi koruma adına gösterdiğiniz duyarlılıkla hepiniz birer kahramansınız.' dedi.

Konuşmasının sonunda velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür eden Koru, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



