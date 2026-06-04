Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt ilçesi Mullakasım ve Kozluk mahallelerine gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım ve Kozluk mahallelerinde mevsimsel şartlar, altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle yıpranan 10 kilometrelik gurup yolunda asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte mahalle sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu.

'ÇALIŞMALARDAN DOLAYI MAHALLEM VE ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM'

Mullakasım Mahallesi Muhtarı Musa Taşdemir, mahallesine yapılan 5 kilometrelik yol çalışmalarından sonra ulaşım kalitesinin ve konforunun arttığını belirleterek, 'Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler mahallemizde asfalt çalışması yaptı. Daha öncesinde altyapı, kanalizasyon çalışması ve köy evlerinin yapımı için ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı yollarımız tahrip olmuştu. Bunların haricinde kış şartlarından ötürü de yollarımız bayağı zarar gördü. Dolayısıyla yol sorunumuz oluştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz tahrip olan ve bozulan yolumuzu asfaltladı. Çalışmalardan dolayı mahallem ve şahsım adına Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Kozluk Mahallesi'nde, yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik yol sıcak asfaltla yenilendi. Kozluk Mahallesi Muhtarı Ali Ercan ise memnuniyetini şu şekilde ifade etti:

'Mahallemizin eski yolu kötüydü. Kışın çamur, yazın tozluydu. Kış mevsiminde arabalarımız çamura batıyordu, aşağı derede arabalarımızı bırakıyorduk. Öğrenci servisi de öğrencilerimizi belirli bir noktadan alabiliyordu. Çünkü çamurdan dolayı araç yola çıkamıyordu.

Yaz mevsiminde ise yola yakın yerlerde meyvelerimizi tozdan yiyemiyorduk. Malatya Büyükşehir Belediyesi sayesinde yolumuz asfaltla buluştu. Allah devletimizden ve Malatya Büyükşehir Belediyemizden razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.'