Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği programda vatandaşlar doğal taşların oluşumu ve kullanım alanları hakkında bilgi edindi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Topraktan Çıkan Mucizeler: Doğal Taşlar ile Tanışma' etkinliği, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından başladı. Etkinlikte vatandaşlar, doğal taşların oluşum süreçleri, kullanım alanları ve özellikleri hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar ayrıca farklı doğal taşları yakından inceleme fırsatı bulurken, etkinlik boyunca alanında uzman isimlerden de bilgi aldı.

Programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın kültürel ve sanatsal kimliğini güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Kahveci, şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecine katkı sunacak çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Sanat, kültür ve zanaatı bir araya getiren etkinlik, katılımcılara hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sundu.