Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Muradiye Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarına hız verdi. İl genelinde sürdürülen kapsamlı altyapı ve üstyapı projeleriyle kentin çehresini değiştirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'de bozulan yolları yenileyerek asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir ekipleri tarafından etaplar halinde ele alınan çalışma kapsamında, yıpranan yol ağında önce zemin düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor, ardından sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Bu yatırımlarla Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki ulaşım ağının hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Muradiye'nin Manisa'nın en büyük ve stratejik mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölgedeki kronikleşmiş sorunları kökten çözmek için dev bir yatırım hamlesi başlattıklarını belirtti.

BAŞKAN DUTLULU, 'MURADİYE'NİN ALTYAPI VE ÜSTYAPISINI YENİLİYORUZ'

Başkan Dutlulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Muradiye'de yıllardır biriken sorunları çözmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bölgeye kazandırdığımız 2 milyar TL'lik dev yatırımla Muradiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. Asfalt ihtiyacı duyan sokaklarımızda da vakit kaybetmeden asfalt ve üstyapı hamlemizi başlattık. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için sahada yoğun bir mesai harcıyor. Tüm bu gayretimiz, Muradiye'yi sorunlarından arınmış bir şekilde yarınlara hazırlamak içindir. Bu büyük dönüşüm sürecinde sabır ve desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum.'