Bursa'da Saadet Partisi, BBP ve İYİ Parti'de görev yapan eski Yıldırım Belediye Başkan Adayı eczacı Ayhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa siyasetinin renkli isimlerinden, farklı dönemlerde Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti bünyesinde siyaset yapan eski Yıldırım Belediye Başkan adayı Ayhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonrası 61 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa Millet Yaşam Eczanesi sahibi olan Özbek'in, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve yakın çevresi tarafından kamuoyuna duyurulurken, Özbek'in vefatı Bursa'da ve siyaset camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Özellikle Yıldırım ilçesinde yürüttüğü sosyal projeler ve belediyecilik vizyonuyla tanınan Özbek'in cenazesinin 7 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.