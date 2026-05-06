Ordu Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Gürgentepe ilçesinde bu yıl 160'ıncısı düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Gürgentepe meydanında her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da yoğun katılımla kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır'ın da katıldığı şenlikte, soğuk ve sisli havaya rağmen alanı dolduran yüzlerce vatandaş, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Baharın gelişini simgeleyen etkinlikte hem gelenekler yaşatıldı hem de birlik ve beraberlik duygusu pekişti.