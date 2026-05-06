Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Hıdırellez Şenlikleri, Bayraktar Köyü'ndeki programla devam etti. Bahar neşesinin yayıldığı etkinliğe birlik ve beraberlik görüntüleri damga vurdu. Paylaşılan lokmada semahlar dönüldü, hep birlikte halaylar çekildi. Hıdırellez şenliklerinin son etkinliği 7 Mayıs Perşembe (yarın) günü Balören Köyü'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlıkları ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nin ikinci günü Bayraktar Köyü'nde gerçekleştirildi.

Buradaki programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Cem Vakfı Alevi İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Bayraktar Köyü Muhtarı İbrahim Pala ile mahalle sakinleri ile il dışından gelen vatandaşlar katıldı.

'KARDEŞLİĞİMİZ CANLANIYOR'

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değindi. Anadolu ve Balkanlarda yüzyıllardır yaşatılan Hıdırellez'in birlik ve beraberliğin en güçlü göstergesi olduğunu kaydeden Taşdelen, 'Hıdırellez ile doğa nasıl canlanıyorsa kardeşliğimiz de öyle canlanıyor. Geçmişin geleceğe taşındığı bu günlerin ülkemize, kentimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Etkinliklerimize destek veren Vilayetimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum' dedi.

'HIDIRELLEZ, KÜLTÜREL MİRASTIR'

Programda son konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş yaptı. Hıdırellez'in yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşatılan bir gelenek olduğunu ifade eden Abiş, 'Geçmişi, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya ve Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdandır' dedi.

Hıdırellez'in farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olduğunu kaydeden Başkan Vekili, 'Bu nedenle Hıdırellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır' ifadelerini kullandı.

ABİŞ'TEN BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI

Başkan Vekili Abiş, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajları ile tamamladı. 'Bizler de bu kadim mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına buradayız' diyen Abiş, 'Hıdırellez, farklılıklarımızı zenginlik bilerek bir arada yaşamayı, paylaşmayı ve umut etmeyi bizlere hatırlatır. Ne mutlu ki, bu güzel geleneği coşku içinde, barış içinde, el ele kutluyoruz. Diliyorum ki bu Hıdırellez, hepimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirsin. Tuttuğumuz dilekler kabul olsun, dualarımız gerçek olsun' açıklamasında bulundu.

SEMAH DA BİZİM HALAY DA BİZİM

Selamlama konuşmalarının tamamlanmasıyla alanda Şahkulu ve Maltepe semah ekipleri semah gösterisi düzenledi. Hıdırellez'in birleştirici ve kardeşlik öğesi ise Bayraktar Köyü'nde gerçekleştirilen programda en anlamlı şekliyle gözler önüne serildi.

Semahların dönüldüğü programda halaylar da yine el ele çekildi. Lokma duası ise Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım tarafından yaptırıldı. Programda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Dinletisi gerçekleştirildi. Seslendirilen deyiş ve ezgilere alanda bulunan vatandaşlar eşlik etti.

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARI UNUTMADI

Bu arada programın gerçekleştirildiği alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk oyun grupları kuruldu. Alana adeta koşarak gelen çocuklar, oyun gruplarında doyasıya eğlenerek Hıdırellez coşkusuna renk kattı. Ayrıca yine çocuklar için pamuk şeker ve mısır ikramlıklarında bulunuldu.