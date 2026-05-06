İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile baştan sona yenilenen Bakırköy Belediyesi yüzme havuzu, modern altyapısı ve artırılan hijyen standartlarıyla yeniden hizmete açıldı. Atatrürk Spor ve Yaşam Köyü'nde hizmete açılan yüzme havuzunun açılış törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu katıldı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerinde faaliyete başlayan yüzme havuzunun açılış programına İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ayça Akpek Şenay, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, belediye meclis üyeleri, ilçe örgütü temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sporcular katıldı.

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yüzme havuzu hem fiziksel hem de teknik açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Yarı olimpik standartlarda yeniden düzenlenen havuz, 24,5 metre uzunluğu ve 7 kulvarlı yapısıyla hem yüzme eğitimi hem de sportif faaliyetler için uygun hale getirildi.

Havuzda su kalitesini artırmaya yönelik gelişmiş filtreleme sistemleri kurulurken, otomatik kimyasal dozajlama ve sterilizasyon teknolojileriyle hijyen koşulları üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan bu iyileştirmelerle kullanıcılar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuldu.

Tesisin yalnızca havuz bölümü değil, tüm yapısal alanları da yenilendi. Çatısından zeminine kadar elden geçirilen tesiste, havuz içi düzenlemelerin yanı sıra sosyal alanlar da modern bir anlayışla yeniden tasarlandı.

Tribünler, duş alanları ve aydınlatma sistemleri güncellenirken, vatandaşların kullanımına yönelik daha konforlu bekleme alanları oluşturuldu. Ayrıca tesiste güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemleri devreye alındı.

'HEP BİRLİKTE KAZANDIRDIK'

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara değinen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Ovalıoğlu göreve geldiği günden bu yana Bakırköy'e değer katan işlerin altına imza atıyor. Bu değerli iş birliği için Başkanımıza ve Bakırköy Belediyesi'nin değerli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel, çağdaş ve Bakırköylülerin gereksinimlerini karşılayacak bir spor tesisini Bakırköy'ümüze hep birlikte kazandırdık. Bu haliyle tesis çok daha güvenli, kullanışlı ve çağdaş bir yapıya kavuştu. Bakırköylü hemşehrilerimizin tesisi eskisinden de yoğun bir ilgiyle karşılayacağından hiç şüphemiz yok' diye konuştu.

'DAHA GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE MODERN'

Açılışta konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovallıoğlu, 'Bakırköy Belediyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile güçlü iş birliğimiz sayesinde, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuzu baştan sona yenileyerek yeniden sizlerle buluşturduk. Bu tesis, yıllar boyunca binlerce vatandaşımıza, sporcumuza ve gencimize hizmet verdi. Ancak zamanla oluşan yıpranmalar, artan kullanım yoğunluğu nedeniyle artık çağın gerekliliklerini karşılamakta zorlanır hâle gelmişti. Bu duruma kayıtsız kalmadık. Göreve geldikten kısa bir süre sonra; 14 Haziran 2024 tarihinde tesisimizi kapsamlı bir yenileme süreci için hizmete kapattık. İBB ekiplerimiz tarafından Aralık 2024 itibarıyla başlatılan çalışmalar, 20 Mart 2026'da tüm teknik testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte sonuçlandı. Bugün, çok daha güçlü, güvenli ve modern bir tesisi sizlere sunmanın büyük heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.