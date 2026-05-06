Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında, kent genelinde kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Vatandaşların ortak kullanımına açık bulvar, cadde, kaldırım ve meydanlarda düzenin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, işgallerin önüne geçilmesi için titiz bir denetim süreci işletiliyor.

Ekipler tarafından sorumluluk alanında gerçekleştirilen kontrollerde, yaya geçişini zorlaştıran masa ve sandalyeler, dubalar, reklam tabelaları ve gelişi güzel yapılan ürün teşhirleri tek tek inceleniyor.

Mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsaade edilmezken, kurallara uymayan kişi ve işletmelere öncelikle uyarılarda bulunuluyor. Yapılan uyarılara rağmen aykırılığın devam etmesi durumunda ise ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.

Zabıta ekipleri, denetimlerin temel amacının ceza kesmekten ziyade, başta yaşlılar, engelliler ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların kamusal alanlarda güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kamu düzeninin korunması ve şehir estetiğinin sürdürülebilirliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin korunması ve ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir olması adına esnaf ve işletme sahiplerine de çağrıda bulunarak, kamuya açık alanların işgal edilmemesi konusunda daha duyarlı olunmasını istedi. Denetimlerin, daha yaşanabilir ve düzenli bir şehir hedefi doğrultusunda artarak süreceği bildirildi.