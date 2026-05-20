Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yürüttüğü BALDEP Projesi kapsamında Gönen'de ileri düzey sismik ölçüm çalışmalarını tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bilimsel temelli deprem risk yönetimi yaklaşımıyla kenti daha güvenli yarınlara hazırlamaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Gönen'in yer altı yapısı bilimsel verilerle detaylı olarak analiz edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) kapsamında Gönen'de gerçekleştirilen ileri düzey sismik ölçüm çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Gönen Havzası'nda gerçekleştirilen ileri jeofizik ölçümlerle ilçenin deprem davranışı ve zemin karakteristiğine ilişkin kritik veriler elde edildi.

AKIN: 'BİLİMSEL VERİLERLE GÜÇLÜ BİR BALIKESİR İNŞA EDİYORUZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelinde yürütülen deprem odaklı çalışmaların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına alma amacı taşıdığını ifade ederek şunları söyledi: 'Balıkesir'imizi afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı bilimsel yöntemler ışığında sürdürüyoruz. TÜBİTAK MAM ile yürüttüğümüz BALDEP Projesi sayesinde ilimizin deprem tehlikesini daha doğru analiz ediyor, riskli alanları bilimsel verilerle tespit ediyoruz. Gönen'de tamamlanan çalışmalar, güvenli kent hedefimiz açısından son derece kıymetlidir. Balıkesir'in geleceğini bilimle, akılla ve planlı dönüşüm anlayışıyla inşa etmeye devam edeceğiz.'

YERALTI YAPISI BİLİMSEL VERİLERLE ANALİZ EDİLDİ

Balıkesir'i depreme karşı daha güvenli, dirençli ve bilimsel verilere dayalı şekilde geleceğe hazırlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde yürütülen BALDEP Projesi kapsamında Gönen ilçesinde önemli bir saha çalışmasını daha başarıyla tamamladı.

Yoğun şekilde sürdürülen saha çalışmalarında, olası deprem etkilerinin daha doğru analiz edilmesi amacıyla ileri teknoloji jeofizik yöntemler kullanıldı.

TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; Derin yer altı hız yapısının belirlenmesine yönelik Mikrotremör Dizilim Ölçümleri, Zemin sınıflandırması ve Vs30 değerlerinin ortaya konmasına yönelik MASW Ölçümleri, zemin büyütmesi ve temel titreşim periyotlarının belirlenmesine yönelik HVSR ölçümleri gerçekleştirildi.

Toplanan veriler, Balıkesir genelindeki kentsel zemin sınıfı haritalarının güncellenmesi, deprem tehlike modellemelerinin geliştirilmesi ve sıvılaşma riski taşıyan alanların bilimsel yöntemlerle belirlenmesi açısından önemli bir veri altyapısı oluşturacak.

İLÇELERDE SAHA FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yalnızca teknik veri üretimiyle sınırlı kalmayıp; afet yönetimi, kentsel dönüşüm, mekânsal planlama ve risk azaltma politikalarına da doğrudan katkı sağlayacak.

BALDEP Projesi kapsamında Gönen'de tamamlanan çalışmaların ardından, Balıkesir'in farklı ilçelerinde de sismik ölçüm, zemin modelleme ve sıvılaşma analizlerine yönelik saha faaliyetleri planlı şekilde sürdürülüyor.